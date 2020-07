State of Decay 3 è ancora in fase di pre-produzione, conferma Undead Labs

State of Decay 3 si trova attualmente in fase di pre-produzione, hanno riferito gli stessi sviluppatori di Undead Labs, cosa che significa che sta iniziando praticamente le prime fasi di sviluppo adesso e fa pensare che l'attesa sia ancora piuttosto lunga.

State of Decay 3 è stato annunciato nel corso dell'Xbox Game Showcase, ma essendosi trattato di un trailer in computer grafica, non è stato possibile vedere veramente il gioco vero e proprio, cosa che in effetti ha fatto pensare a una fase di sviluppo ancora piuttosto preliminare.

La conferma è arrivata dagli stessi Undead Labs, che hanno riferito su Twitter la loro gioia per la presentazione e l'attuale stato dei lavori sul gioco: "Siamo emozionati per l'annuncio di State of Decay 3 che è attualmente in fase di pre-produzione iniziale e non vediamo l'ora di condividere ulteriori informazioni in futuro. Nel frattempo, se non conoscete la serie e volete capire di cosa si tratti, State of Decay 2 è in sconto su tutte le piattaforme fino al 29 luglio!" Si legge nel messaggio in questione.

Anche il fatto che il gioco sia tra i titoli che non hanno Xbox One tra le piattaforme di lancio faceva pensare che l'uscita fosse abbastanza lontana da non rientrare, probabilmente, nei primi due anni di comporto che Microsoft ha programmato per il supporto continuativo alla sua console di attuale generazione insieme a Xbox Series X.

Sebbene sia considerato un titolo molto particolare e di nicchia, è evidente che Xbox Game Studios voglia continuare a investire sulla serie State of Decay, che rappresenta in effetti un gioco sempre piuttosto popolato grazie anche al suo essere all'interno dell'Xbox Game Pass. Tuttavia, ci vorranno probabilmente ancora degli anni prima di poter vedere State of Decay 3 in forma completa, dunque nel frattempo potete lanciarvi in State of Decay 2, che dovrebbe continuare a ricevere anche supporto dagli sviluppatori per un po' di tempo.