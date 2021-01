Ninja, star di Twitch, ha doppiato "un ruolo primario" in uno show TV

La star di Twitch Ninja, divenuta famosa soprattutto grazie a Fortnite, ha svelato tramite il proprio profilo Twitter di aver doppiato per la prima volta un "ruolo primario" all'interno di uno show televisivo. Lo streamer ha affermato che "pur non potendo dire di più, il doppiaggio è molto divertente. È una mia grande passione che sto finalmente sperimentando".

Ninja, Tyler Blevins all'anagrafe, non è affatto estraneo alla televisione e ai film. Ha interpretato il ruolo di Ice Cream all'interno di The Masked Singer. Inoltre, sarà presente come comparsa anche all'interno del venturo film dedicato ai videogiochi di Ryan Reynolds, Free Guy. Inoltre, Blevins e sua moglie/agente hanno filmato una scena anche per Jumanji: The Next Level, ma purtroppo (?) è stato tagliata.

Non è quindi affatto una sorpresa che Ninja sia attivo in molti ambiti oltre a quello di Twitch. Lo streamer è da tempo una figura pubblica estremamente nota, soprattutto negli USA, e lui stesso aveva affermato all'Hollywood Reporter di star puntando ben oltre i videogiochi. "Film, doppiaggi, serie animate... sto guardando in ogni direzione" aveva affermato.

Di certo, questo suo dedicarsi a sempre più progetti non gli permette di essere il numero uno su Twitch. TheGrefg ha battuto il record di Ninja per lo stream più visto sulla piattaforma.