Returnal: preload disponibile, peso dell'esclusiva PS5 svelato

La prossima settimana i giocatori PS5 avranno finalmente la possibilità di mettere le mani su Returnal, la nuova esclusiva PlayStation 5 realizzata da Housemarque. Il gioco sembra molto interessante e molti appassionati avranno probabilmente deciso di fare il preordine su PS Store. Be', in tal caso, sappiate che è già disponibile il preload, ovvero la possibilità di eseguire in anticipo il download del gioco. Inoltre, ovviamente, il preload ci permette di scoprire il peso del gioco.

Returnal pesa all'incirca 56 GB su PS5, al momento della scrittura di questa notizia. Ovviamente il peso finale potrebbe cambiare (probabilmente aumentando) successivamente all'arrivo della patch D1. Esiste anche la possibilità che il team di sviluppo sfrutti il primo update per ottimizzare il gioco e ridurre il peso, sia chiaro, ma è l'opzione meno probabile tra le varie.

Returnal: preload disponibile

In ogni caso, la possibilità di eseguire il preload garantisce anche a chi ha una connessione non esattamente di primo livello di scaricare Returnal su PS5 senza fretta. La data di uscita (e di attivazione del gioco in versione digitale) è il 30 aprile 2021, vi ricordiamo.

Infine, ecco il nostro provato in attesa della recensione su PS5: "Returnal ci sta piacendo, inutile nasconderlo. Ci piace come si muove il personaggio, come cambia il mondo di gioco dopo ogni tentativo fallito, come la trama proceda silenziosamente senza mai sovrapporsi al gameplay. Ci piace la sua progressione, la caratterizzazione delle armi, il fatto che spesso i power up hanno anche risvolti negativi costringendo a continue scelte, e ci piace il modo in cui cambia la protagonista in base a quello che troverà strada facendo."

Infine, vi segnaliamo che Returnal gira a 60 FPS a 4K dinamico e ray tracing, le prime conferme.