Pokémon Spada: terzo DLC nel 2021? Vecchio leak aveva indovinato tutti gli annunci

Pokémon Spada e Scudo potrebbero ricevere un terzo DLC nel 2021. L'informazione arriva da un vecchio leak pubblico nel febbraio 2020 su 4chan. Perché lo stiamo riesumando ora? Perché, con il senno di poi, ci rendiamo conto che quel leak aveva incredibilmente "indovinato" tutti gli annunci in arrivo. All'epoca nessuno lo aveva considerato come credibile, sia per la fonte sia per la quantità esagerata di informazioni incluse.

Pubblicato da un utente anonimo di 4chan, il leak affermava che nel 2020 Pokémon Spada e Scudo avrebbero ricevuto due DLC che avrebbero aggiunto all'incirca 200 Pokémon. Veniva poi detto che nel 2021 sarebbe arrivato un remake di Pokémon Diamante e Perla. Inoltre, il leak parlava di un altro progetto all'epoca noto solo come Project Kingpin che sarebbe stato rilasciato nel 2022: anche se non è possibile confermarlo, è altamente probabilmente che facesse riferimento a Leggende Pokémon Arceus, atteso proprio per il 2022.

Infine, il leak affermava che nel 2021 sarebbe arrivato anche un DLC per Pokémon Spada e Scudo, che avrebbe aggiunto alcuni dei Pokémon mancanti e tre nuovi Pokémon mistici. Ovviamente è possibile che il leaker abbia avuto molta (molta) fortuna e abbia indovinato i vari annunci senza realmente avere informazioni.

Inoltre, il leak è oramai vecchio ed è possibile che GameFreak abbia nel frattempo messo da parte tale DLC. Il fatto che non siano emersi altri rumor a riguardo è infatti "strano", considerando che gli insider di Pokémon sono parecchio attivi. Pokémon Diamante e Perla, infatti, erano dati oramai per scontati dal pubblico da tempo e l'annuncio non ha sorpreso nessuno.

L'E3 2021 potrebbe essere un buon momento per annunciare un terzo DLC di Pokémon Spada e Scudo, quindi per ora possiamo solo aspettare. Nel frattempo, possiamo goderci New Pokémon Snap: trailer mostra le bellissime ambientazioni su Nintendo Switch.