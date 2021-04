Cyberpunk 2077: espansione con data di uscita e peso da un leak di Epic Games Store

Un nuovo leak di Cyberpunk 2077 sembra svelare interessanti novità su un'espansione del gioco. Un dataminer ha infatti svelato di aver sfruttato l'Epic Inspector - uno strumento di datamining utilizzato per accedere ai developer tool per Epic Game Store - e di aver trovato nuove informazioni su un contenuto in arrivo nel gioco di CD Projekt RED, compresi data di uscita e peso del DLC

Secondo il leaker, nell'Epic Games Store è presente un "content1", all'interno della categoria "Versioni" di Cyberpunk 2077. Si tratterebbe quindi di un'espansione di contenuti da introdurre come aggiornamento (quindi probabilmente gratuito). L'idea del leaker è che si tratti di un update pensato per reintrodurre contenuti tagliati al lancio. Più interessante però la data di uscita: 10 giugno 2021. Si tratterebbe di novità in arrivo a breve termine, quindi.

Cyberpunk 2077

Per quanto riguarda il peso di questa espansione, il leaker afferma che tutti i DLC hanno un limite massimo di spazio riservato sull'Epic Games Store. Grazie a questa informazione, possiamo scoprire che il peso dovrebbe essere tra i 20 e i 30 GB, al massimo. Cyberpunk 2077 riceverebbe quindi un update abbastanza sostanzioso.

Tutte le informazioni segnalate dal leaker sono credibili, ma ciò non toglie che si tratta di leak e non informazioni ufficiali. Inoltre, è possibile che la data di uscita sia provvisoria e che alcuni problemi di sviluppo spingano CD Projekt RED ha rimandarne l'uscita (e quindi l'annuncio). Cyberpunk 2077 è in continua espansione, questo è certo.

Inoltre, abbiamo scoperto che i rimborsi sono più grandi di quanto si credeva, ecco le cifre aggiornate di Cyberpunk 2077.