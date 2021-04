Fortnite Stagione 7: uno strano cambiamento alla mappa suggerisce novità?

I giocatori di Fortnite, l'amato battle royale di Epic Games, si sono accorti recentemente che l'update 16.20 del gioco ha aggiunto una piccola ma strana modifica alla mappa. Precisamente, è stato aggiunto un suono per il grande orologio che originariamente si trovava a Torri Bislacche. Cosa significa? Probabilmente è un primo indizio per Fortnite Stagione 7, o più probabilmente per l'evento finale della Stagione 6 che segnerà il passaggio alla nuova season.

Il suono è molto basso e la maggior parte dei giocatori, anche ritrovandosi davanti all'orologio, potrebbero non notarlo. Ovviamente per il momento non abbiamo informazioni ufficiali sul significato di questa strana modifica a Fortnite. La Stagione 7 non è dietro l'angolo quindi, anche se si trattasse veramente di un indizio per l'evento di chiusura della Stagione 6, ci vorrà del tempo prima di poter capire cosa stia accadendo.

Un'ipotesi afferma che la vecchia mappa è pronta a tornare e che al finale della Stagione 6 l'orologio farà scorrere le lancette all'indietro e ci riporterà nel "passato". Ogni ipotesi è valida, per il momento. Non ci resta altro da fare se non attendere che Epic Games inserisca altri indizi all'interno di Fortnite.

Uno dei più recenti update di Fortnite per PC, Android e Switch, ha introdotto correzioni per la MAT di Aloy e Lara.