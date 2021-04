Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 24/4/2021

In questi giorni le offerte Amazon non sono certo le più esaltanti dell'anno, ma con un po' di pazienza spuntano un buon prezzo per la versione inscatolata di Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated PS4, il ritorno al prezzo più basso per un ottimo monitor da 144Hz di ACER, una tastiera meccanica TKL disponibile anche in un'affascinante colorazione bianca e blu, un paio di auricolari dal rapporto qualità/prezzo estremamente elevato e una macchina fotografica compatta di ottima fattura.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.