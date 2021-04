Esplorazioni Pokémon: Ash e Pikachu incontreranno Charizard e tanti vecchi amici

Grazie ad un nuovo, breve trailer distribuito da Nintendo, possiamo scoprire alcune delle cose che avverranno in Eplorazioni Pokémon, la nuova serie TV dedicata ai mostri tascabili. Una delle immagini mostrate ha fatto sicuramente felici molti fan storici di Ash e Pikachu: durante i loro viaggio, infatti, l'inseparabile duo tornerà brevemente a casa, dove incontreranno nuovamente Charizard e tutti gli altri amici che hanno animato le precedenti stagioni del cartone animato.

Per esigenze di trama e commerciali (vanno infatti spinti sempre i nuovi giochi) durante i suoi viaggi Ash incontra tantissimi pokémon, ne cattura molti, ma è anche costretto ad abbandonare molti suoi amici lungo il cammino. Alcuni di questi, però, restano nel cuore dei fan, che sono felici di rivederli comparire dopo tanto tempo. Nei prossimi episodi di Esplorazioni Pokémon sembra proprio che Ash e Pikachu, tra una lotta e l'altra, abbiano trovato il tempo di tornare a Pallet Town per incontrare sia vecchi alleati come Talonflame, Snorlax, Oshawott, Bayleef, Heracross, Quilava, Totodile e Charizard, ma anche il buon caro professor Oak.

Molti di questi pokémon non comparivano da 8 anni sugli schermi e sarà bello rivederli nuovamente in azione. Le avventure dei due protagonisti, però, non consentiranno loro di prendersi una pausa molto lunga: i due, infatti, cominceranno ad esplorare anche la Landa Corona e incontreranno tantissimi pokémon leggendari e misteriosi, oltre che tanti agguerritissimi allenatori come Ash e Goh. Ci sarà persino Gary.