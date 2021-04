Fortnite: update per PC, Android e Switch, correzioni per la MAT di Aloy e Lara

Epic Games, in collaborazione con Sony PlayStation, ha recentemente introdotto Aloy - eroina di Horizon Zero Dawn - all'interno del battle royale Fortnite. La guerriera ha inoltre ottenuto una modalità a tempo (MAT) in tandem con Lara Croft, anch'essa presente nel gioco di Epic. Purtroppo la modalità ha avuto qualche problema e il team ha deciso dopo un'attenta analisi di disattivarla fino a nuovo avviso. Ora, è stato rilasciato un nuovo update correttivo per PC, Android e Nintendo Switch.

Lo scopo del nuovo update correttivo è proprio quello di risolvere i problemi della modalità a tempo dedicata ad Aloy e Lara. Con un nuovo messaggio sul profilo Fortnite Status, gli sviluppatori hanno spiegato che PC, Android e Nintendo Switch non avranno più problemi con la modalità e tutto funzionerà correttamente appena sarà riattivata.

Fortnite: patch correttiva disponibile su PC, Android e Switch

Per il momento non è stata indicata una data precisa per il ritorno della modalità a tempo di Fortnite dedicata ad Aloy e Lara. Sappiamo solo che dovrebbe essere riattivata nel corso di questa settimana su tutte le piattaforme. Epic Games ha affermato che darà più informazioni appena possibile.

Vi segnaliamo infine "Batman/Fortnite: Punto Zero". il fumetto cross-over tra il Cavaliere Oscuro e il gioco Epic in arrivo anche in Italia.