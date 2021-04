Batman/Fortnite: Punto Zero, in Italia il fumetto cross-over tra il Cavaliere Oscuro e il gioco Epic

Panini DC Italia ha confermato che a partire da domani sarà disponibile anche da noi, in contemporanea con gli USA, Batman/Fortnite: Punto Zero. Si tratta del fumetto che fa da cross-over tra il Cavaliere Oscuro e i celebri personaggi del gioco di Epic Games.

Scritta da Christos Gage, con la consulenza narrativa di Donald Mustard, il Chief Creative Officer di Epic, Batman/Fortnite: Punto Zero è disegnato da Reilly Brown, Christian Duce, Nelson DeCastro e John Kalisz. La copertina del numero uno è realizzata da Mikel Janín (Batman, Wonder Woman, Future State: Superman - Worlds at War). Si tratta di una miniserie in 6 numeri che da martedì 20 aprile sarà disponibile a cadenza quindicinale.

La copertina del primo volume di Batman/Fortnite: Punto Zero.

In ogni copia cartacea di Batman/Fortnite: Punto Zero sarà presente un codice per riscattare all'interno di Fortnite un oggetto estetico del gioco, ispirato agli eventi del fumetto. Si parte con il costume di Harley Quinn Rinascita, riscattabile con il primo numero della miniserie (e disponibile in gioco a partire da giugno). Poi, in ordine di uscita, il deltaplano Batman Zero Wing, il piccone Rampino Artigliato di Catwoman, il deltaplano del Distruttore Deathstroke, il dorso decorativo Vendetta di Harley Quinn e, con l'ultima uscita del 6 luglio, il piccone ascia Batarang. Chi raccoglierà tutti e sei i codici sbloccherà anche il nuovo costume Batman Zero Corazzato.