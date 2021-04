Xbox Global Publishing: Microsoft lavora a 4 nuovi progetti, con un drago e un vortice

In un recente podcast Miles Dompier di Windows Central si è lasciato andare a diverse indiscrezioni su cosa bolle nella pentola della divisione Xbox Global Publishing di Microsoft. Secondo Dompier, il colosso di Redmond sta lavorando a ben 4 nuovi giochi di cui 3 saranno nuove IP, mentre il quarto uno spin-off di una serie esistente. Ma non solo, la divisione social di Xbox avrebbe già cominciato ad anticipare questi progetti nei giorni scorsi, attraverso l'immagine di un drago e quella di un vortice.

Per andare a sentire quello che Miles Dompier dice occorre andare al minuto 12:35 di questo video YouTube.

Da quando ha aperto il cordoni del borsello, Microsoft non solo è al centro di tantissime voci di corridoio, ma qualunque progetto non sembra troppo ambizioso per le sue casse. Secondo i ragazzi di Windows Central il colosso di Redmond, grazie alla creazione e al potenziamento della divisione Xbox Global Publishing, presto presenterà 4 nuovi progetti di grossa scala. Si tratta di 3 nuove IP e uno spin-off. Questo senza considerare l'accordo con Kojima, che -sempre secondo Dompier- sarebbe un capitolo a parte.

Due di questi giochi sarebbero già stati 'svelati' via social: il drago postato su Twitter, secondo molti, sta a significare il rilancio di Scalebound, il tormentato progetto creato con Platinum Games. Il vortice, invece, sarebbe un gioco multiplayer in sviluppo presso uno studio che non è mai stato multiplayer-centrico. Non si tratterà di uno shooter o un MMO ma un "qualcosa che non è mai stato tentato prima".

