Dream: lo youtuber si cela in un video musicale della star di TikTok Bella Poarch?

Dream, youtuber diventato famoso per una lunga e controversa questione legata a un suo presunto record di speedrun su Minecraft, potrebbe essersi svelato all'interno di un video musicale della star di TikTok, Bella Poarch, in base ad alcune indicazioni provenienti dai diretti interessati su Twitter.

Dream è diventato in poco tempo una vera e propria stella di YouTube, nonostante il suo presunto record di speedrun su Minecraft, che aveva fatto grande scalpore, sia stato riconosciuto infine ufficialmente come falso. Lo stesso youtuber ha ammesso di aver usato un cheat per raggiungere il risultato ma sostenendo di averlo fatto "per sbaglio", lasciando attivato uno script che ha facilitato l'impresa.

L'altra cosa particolare di Dream è che praticamente non si è mai visto in faccia, visto che solitamente si cela dietro un semplice smile, sia come disegno che come maschera, dunque non è facile capirne le fattezze, tuttavia pare che sia presente all'interno del video musicale "Inferno" di Bella Poarch e Sub Urban, dunque è scattata la caccia a Dream.

Rilasciato il 13 agosto, il video in questione ha lanciato la star di TikTok, Bella Poarch, nell'ambito musicale dopo aver raccolto una quantità immane di follower sul social network in questione. Anche in un video musicale precedente della Poarch compariva una star dello streaming, in quel caso Valkyrae, dunque è una sorta di tradizione questa di inserire varie personalità all'interno dei clip.

In questo caso, la convinzione nasce dallo scambio su Twitter fra Bella Poarch, Sub Urban e lo stesso Dream che potete vedere qui sotto, il quale sembra dire chiaramente che lo youtuber è presente nel video.

Non avendo mai visto Dream in faccia, non è facile riconoscerlo ma questo ha ovviamente fatto partire il gioco della ricerca da parte di vari fan, tra i quali c'è qualcuno che ha già delle ipotesi al riguardo su quale, tra le varie comparse all'interno del video "Inferno", sia in verità Dream.