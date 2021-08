Genshin Impact: il cosplay di Mona di Oichi è rinfrescante

Genshin Impact continua ad appassionare milioni di giocatori in tutto il mondo grazie all'ottimo supporto di miHoYo, che a intervalli regolari introduce nuovi contenuti e personaggi. Nonostante le recenti aggiunte di Yoimiya e Kamisato Ayaka, i fan di certo non hanno dimenticato le "vecchie glorie". Per dimostralo, Oichi propone un nuovo cosplay di Mona sotto la pioggia, che ha un effetto rinfrescante in questa estate caldissima.

Mona si è unita al cast di Genshin a settembre dello scorso anno, conquistando in poco tempo numerosi fan. È una giovane astrologa che si è rifugiata nella città libera di Mondstadt per sfuggire alle ire del suo maestro, in cerca di vendetta dopo che la ragazza ha letto una lettera privata. Le abilità da astrologa di Mona sono notevoli, eppure ha deciso di non sfruttarle per tornaconto personale. Un intento nobile, ma di contro la maga è sempre a corto di mora.

Il cosplay realizzato da Oichi è di altissima qualità, con grande attenzioni nei dettagli dell'iconico costume, così come del cappello da maga. Azzeccatissima anche la scelta dello scatto sotto la pioggia, visto che rappresenta bene l'affinità con l'elemento Hydro di Mona.

Rimanendo in tema, vi potrebbe interessare il cosplay di Yoimiya di Genshin Impact realizzato da peachmilky_ e ovviamente anche il cospaly temerario di Eula firmato alco.loli. Cambiando completamente genere, vi consigliamo il cosplay di Seraphine da League of Legends firmato Shirogane-sama e il cosplay fatale di Jade di danievedo_.