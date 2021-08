City of Gangsters: la recensione dello strategico 4X ambientato nell'epoca del proibizionismo

L'epoca del proibizionismo in America ispira chi crea intrattenimento nelle sue varie forme da quando è esistita. Se il mondo del cinema e quello delle serie televisive sono probabilmente quelli più affezionati al periodo iniziato nel 1920, bisogna dire che nel corso della loro storia anche i videogiochi non sono rimasti insensibili di fronte al fascino malavitoso dei gangster di inizio secolo scorso. Tra i tanti titoli ambientati nella malavita americana, oggi è arrivato il turno di City of Gangsters, gioco da non confondere col più vecchio Omerta: City of Gangsters uscito nel 2013. Il prodotto di cui stiamo parlando adesso si presenta con la veste di uno strategico 4X ed è stato sviluppato da SomaSim, per arrivare proprio in questi giorni su Steam. Arrivati a questo punto, però, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere com'è stato per noi farci largo a suon di alcolici diventando il nuovo Barone Birra nella recensione di City of Gangsters.

Ambientazione In City of Gangsters dovremo decidere dove mettere radici Prima di iniziare a giocare, City of Gangsters ci permette di scegliere in quale città dell'America muovere i nostri passi tra quelle messe a nostra disposizione. Oltre all'immancabile Chicago, terra di conquista di Al Capone, la nostra scelta può ricadere anche su Detroit o Pittsburgh. La differenza consiste in primo luogo nella grandezza della mappa (Detroit è la più grande), accompagnata dalle diverse etnie presenti nell'agglomerato urbano, con le quali fare i conti per sviluppare i nostri affari Tutti e tre i casi iniziano allo stesso modo, mettendoci nelle vesti di un giovincello appena arrivato in città per farsi ospitare da un parente, che subito provvederà a istruirlo su come stanno le cose e a instradarlo verso la produzione e la vendita abusiva di bevande alcoliche. Questa fase è affidata al tutorial, che vi consigliamo naturalmente di selezionare e affrontare con attenzione prima di lanciarvi a capofitto nella creazione del vostro impero criminale. Il momento di camminare da soli arriva infatti lo stesso, ma è meglio affrontarlo preparati (anche se il suddetto tutorial alla fine risulta un po' rozzo). Una volta capito come stanno le cose, City of Gangsters si mostra come un titolo dove la componente gestionale (e in parte anche quella ruolistica, vista la presenza di semplici dialoghi e tratti distintivi dei personaggi) nel creare la propria rete criminale ha il sopravvento rispetto alla violenza nuda e cruda. Trattando temi legati a gangster e attività illegali prima o poi arriverà senza dubbio il momento di far parlare le armi, ma si tratta di un'ultima spiaggia alla quale ricorrere solo se è proprio necessario, avendo fallito con tutte le alternative possibili. Se quindi la possibilità di scatenare eventuali guerre sanguinarie per il controllo del territorio è ciò che vi ha fatto avvicinare a City of Gangsters dopo avere letto il suo nome, potreste rimanere delusi.

Gameplay Uno dei menù di gioco di City of Gangsters Le dinamiche di gioco di City of Gangsters si svolgono in modo classico attraverso una serie di turni, grazie ai quali il giocatore guadagna punti movimento e punti azione. I primi possono essere spesi per muoversi attraverso la città, elemento fondamentale per la crescita della propria attività considerando che in partenza conosciamo solo i quattro palazzi che compongono il piccolo quartiere dove ci troviamo. Tutto il resto è avvolto da una nebbia di guerra, che ci impedisce di vedere dove si trovano le altre attività che potrebbero fare business con noi. A proposito di business, trattandosi di attività illegali non bisogna di certo aspettarsi di potere fare tutto alla luce del sole. Bisogna infatti trovare luoghi che siano disposti a fare da copertura per i nostri affari loschi, costruendo per esempio una distilleria nel retro di una lavanderia guadagnandosi la fiducia di chi gestisce l'attività di facciata. Una volta prodotta la nostra birra (o altro), dovremo poi andare a venderla presso commercianti che abbiano anch'essi a loro volta fiducia in noi. Per aumentare la disponibilità delle persone nei nostri confronti è possibile ricorrere al sistema di favori, ingraziandosi i personaggi controllati dalla CPU arrivando per esempio a farsi presentare un terzo personaggio con il quale avviare la compravendita di alcolici o altro materiale. Un paesaggio innevato in City of Gangsters Considerato il genere al quale City of Gangsters appartiene, anche nella fatica di SomaSim le variabili in gioco sono tantissime. L'impressione che si ha dopo un po' è però quella che alcune di queste variabili siano state tenute maggiormente in considerazione rispetto ad altre, facendo così mancare col tempo quel pizzico di varietà in più che non avrebbe di certo guastato. Lì dove il lavoro degli sviluppatori si è concentrato, City of Gangsters funziona abbastanza bene: creare la propria rete di approvvigionamento degli ingredienti e vendita e vederla crescere e funzionare a regime è senza dubbio soddisfacente. Lo stesso non si può dire per esempio dei rapporti con la polizia: più che un pericolo da gestire in modo efficace per evitare problemi alla propria attività, la presenza delle autorità viene infatti vissuta dal giocatore come un'attività tediosa da dovere gestire di tanto in tanto. In generale non c'è niente che il denaro non possa comprare, per cui nel momento in cui vi ritroverete ad averne un bel po' la strada sarà abbastanza spianata, facendo così mancare la sensazione di brivido che dovrebbe appartenere a chi viola la legge.

Requisiti di Sistema PC Configurazione di Prova Sistema operativo: Windows 10 - 64-Bit

CPU: Intel Core i5-4460 3,20 GHz

RAM: 16 GB

Scheda video: NVIDIA GTX 970 Requisiti minimi Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel i5/i7/i9 o AMD Ryzen

RAM: 8 GB

Scheda video: NVidia GeForce serie 700, AMD Radeon serie R5/R7/R9 200, Intel Iris / HD 5000

Spazio su disco: 1 GB

Grafica e sonoro Una schermata di gioco di City of Gangsters Da strategico-simulativo quale è, per City of Gangsters l'obiettivo è quello di mettere a disposizione del giocatore il maggior numero di informazioni nel minor numero di clic possibili. Da questo punto di vista possiamo dire che l'interfaccia messa a punto da SomaSim riesce abbastanza bene nel proprio intento, offrendo informazioni contestuali ogni volta che apriamo una scheda di dettaglio. Non manca poi anche un'enciclopedia generale, alla quale fare riferimento per approfondire eventuali argomenti poco chiari. L'aspetto dell'interfaccia dove invece si sarebbe potuto fare qualcosa in più è invece quello che ci porta a scoprire le nuove attività man mano che esploriamo e facciamo scomparire la nebbia di guerra, costringendo il giocatore ad andare manualmente a suon di clic a svelare gli esercizi commerciali presenti. In City of Gangsters è necessario costruire un fitta rete di contatti Dal puro punto di vista della grafica City of Gangsters si presenta senza infamia né lode. Lo stile rappresentativo è infatti abbastanza minimale e rende i vari quartieri un po' troppo gli uni simili agli altri soprattutto quando viene aumentato il livello di zoom. La colonna sonora fa il suo dovere di sottofondo, per riportarci indietro a cento anni fa. Un ultimo appunto per quanto riguarda la traduzione in italiano, purtroppo non presente: considerando la quantità di testi presenti nel gioco, masticare un po' d'inglese è senza dubbio necessario per riuscire a giocare a City of Gangsters con cognizione di causa.