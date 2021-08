Hades: arriva il controller a tema per Nintendo Switch ed è stupendo

Hades è arrivato su Nintendo Switch da poco più di un anno ottenendo un successo notevole tra i giocatori della grande N. Se siete tra loro forse sarete felici di sapere che PowerA ha annunciato un nuovo modello di controller wireless per Switch ispirato al roguelike di SuperGiant Games.

Il modello Enhaced Wireless a tema Hades presenta una colorazione rosso acceso, con un artwork del protagonista Zagreus in bella vista nell'impugnatura destra. Nella parte frontale invece sono disegnate le varie icone presenti nel gioco. Il controller è attualmente disponibile per il preorder su Amazon.com, con data di uscita fissata per il 17 settembre. In passato altri controller PowerA griffati sono arrivati anche su Amazon.it, nonché nei cataloghi di altri rivenditori come GameStop.

Il controller di Hades per Switch di PowerA

Per chi fosse poco familiare con i controller PowerA, parliamo di prodotti licenziati da Nintendo e dunque pienamente compatibili con Switch, sia in modalità portatile che con la console collegata al dock. I modelli della serie Enhaced Wireless sono simili all'apprezzato Pro Controller di Nintendo, con la differenza che manca il supporto al rumble e il lettore NFC, ma d'altro canto il prezzo è generalmente più basso.

Avete visto invece la coloratissima Xbox Series X personalizzata a tema Psychonauts 2?