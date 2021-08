Minecraft Dungeons su Nintendo Switch è gratis per qualche giorno come free trial

Minecraft Dungeons su Nintendo Switch è il nuovo titolo gratis all'interno dell'iniziativa free trial organizzata da Nintendo of Europe, che consentirà dunque di provare il particolare action RPG hack and slash per qualche giorno in maniera completamente libera.

In base a quanto riferito dal tweet riportato qui sotto, Minecraft Dungeons su Nintendo Switch sarà dunque disponibile gratis dal 18 al 24 agosto 2021, riservato agli abbonati al servizio Nintendo Switch Online per la console, in maniera simile a quanto annunciato in precedenza anche dalla divisione giapponese.



Si tratta di un free trial sulla versione completa del gioco, ovvero quello che potrà essere scaricato e giocato è a tutti gli effetti la versione standard di Minecraft Dungeons, disponibile gratis per una settimana. Nel caso in cui si decida di procedere all'acquisto, il gioco verrà semplicemente sbloccato mantenendo salvataggi e progressi effettuati nel periodo di prova.

Su Minecraft Dungeons, di recente, sono stati annunciati DLC e Ultimate Edition, mentre qualche mese fa è emerso che sono stati superati gli 11,5 milioni di giocatori in un anno, in base a quanto riferito da Microsoft e Mojang.