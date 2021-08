Xenoblade Chronicles 3: nuovi dettagli su personaggi e sviluppo da un insider

Continuano a farsi largo in rete nuove informazioni su Xenoblade Chronicles 3, il nuovo capitolo della celebre JRPG di Monolith Soft che stando alle indiscrezioni dovrebbe arrivare presto su Nintendo Switch. Nello specifico, in un podcast Imran Khan di Fanbyte ha svelato nuovi dettagli sullo stato dei lavori e i personaggi del nuovo capitolo.

Stando alla fonte di Khan, apparentemente molto vicina allo studio giapponese, il gioco è già una fase avanzata dello sviluppo, confermando così le informazioni rivelate pochi giorni fa. Tuttavia sembrerebbe che gli sviluppatori di Monolith abbiano riscontrato delle difficoltà tecniche circa due mesi fa, legate all'hardware di Nintendo Switch.

Xenoblade Chronicles 3 avrà combattimenti su vasta scala a differenza dei precedenti capitoli, dunque con un party più numeroso e più nemici a schermo. Questa scelta di design a quanto pare avrebbe creato dei grattacapi dal punto di vista delle performance, ma secondo la fonte di Khan ora gli sviluppatori avrebbero risolto i problemi tecnici.

Xenoblade Chronicles 2

Infine sembrerebbe che, nonostante il gioco sia ambientato in un futuro distante rispetto a Xenoblade Chronicles 2, saranno presenti personaggi provenienti da entrambi i primi due capitoli e che questi "sono proprio quelli che i fan si aspettano". Nessun ulteriore dettaglio in merito, ma tutto sommato è un bene per evitare di rovinare piacevoli sorprese.

Se diamo credito alle voci di corridoio dei mesi scorsi, a questo punto il reveal ufficiale di Xenoblade Chronicles 3 dovrebbe arrivare a breve, chissà magari già con il prossimo Nintendo Direct.