Philips TAGH301BL e TAGH401BL: specifiche tecniche delle nuove cuffie da gaming

Nel sempre più vasto mercato delle cuffie da gaming è recentemente entrato anche il noto produttore Philips. Questa tipologia di dispositivi stanno diventando sempre più importanti per immergere il giocatore nei vasti mondi creati all'interno dei videogiochi più moderni. Philips ha deciso dunque di provare a soddisfare le esigenze dei videogiocatori, proponendo due modelli di cuffie: Philips TAGH301BL e Philips TAGH401BL . Si tratta di dispositivi over-ear con archetto regolabile e morbidi cuscinetti che assicurano una vestibilità ottimale ed un comfort anche con un utilizzo prolungato. Come costo si posizionano nella fascia medio-bassa, proponendo sulla carta caratteristiche interessanti con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Philips TAGH301BL

Iniziamo con le specifiche tecniche delle cuffie Philips TAGH301BL:

Tipologia: cuffie over-ear

cuffie over-ear Driver: 40 millimetri in neodimio

40 millimetri in neodimio Impedenza: 32 Ohm

32 Ohm Massima potenza input: 20 mW

20 mW Range di frequenze: 20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz Cavo: 1,8 metri con connettore jack 3,5 mm

1,8 metri con connettore jack 3,5 mm Controlli: accensione e spegnimento microfono, volume

accensione e spegnimento microfono, volume Peso: 0,211 kg

0,211 kg Prezzo: 37,90€

Caratteristiche

Il modello Philips TAGH301BL è caratterizzato da un design leggero e minimale con archetto regolabile. I comodi cuscinetti interni e i padiglioni in PU garantiscono una sensazione di freschezza anche nelle sessioni prolungate di utilizzo. Particolarmente leggero anche il peso di soli 211 grammi. Queste cuffie over ear si connettono ai dispositivi mediante un cavo jack da 3,5 millimetri lungo 1,8 metri.

Il sistema di controllo posto lungo il cavo permette di regolare il volume e di mutare il microfono. Quest'ultimo è racchiuso nell'asticella fissata sul padiglione sinistro delle cuffie ed offre una buona registrazione dell'audio per le conversazioni online. Il driver dell'altoparlante in neodimio da 40 millimetri garantisce un audio senza distorsioni con bassi ricchi e potenti. I padiglioni racchiudono bene le orecchie per un isolamento acustico passivo in grado di rimuovere le distrazioni esterne.

Il prezzo di listino fissato dal produttore per queste Philips TAGH301BL è di 37,90€ e la disponibilità è a partire da agosto 2021.