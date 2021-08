Guilty Gear: Strive, Jack-O' è il nuovo personaggio DLC del Season Pass

Arc System Works ha annunciato il secondo personaggio DLC di Guilty Gear Strive. Jack-O' Valentine sarà disponibile a partire dal 27 agosto per tutti i possessori del Season Pass.

Jack-O' è una forma di vita artificiale creata da Asuka R. Kreuts per prevenire la rinascita di Justice, l'araldo della distruzione. È stata uno dei tre servitori di That Man, insieme a Raven e I-No. La sua prima apparizione nella serie picchiaduro è stata in Guilty Gear X Plus del 2001.

Il trailer di presentazione, che potete visionare nel player qua sopra, ci offre un assaggio del suo energetico e giocoso stile di lotta, che sfrutta catene e minion robotici per mettere alle strette gli avversari.

Come accennato in apertura, Jack-O' Vantine sarà disponibile dal 27 agosto per tutti i possessori del Season Pass 1 di Guilty Gear Strive. In alternativa potrete acquistare separatamente il DLC a partire dal 30 agosto al prezzo di 6,99 €. Entro la fine dell'anno è previsto l'arrivo di almeno altri due lottatori.

Nel frattempo gli sviluppatori di Arc System Works stanno lavorando anche al crossplay tra piattaforme per Guilty Gear Strive.