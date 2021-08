Battlefield 2042, la modalità Hazard Zone sembra sia ispirata a Escape from Tarkov

Battlefield 2042 prosegue la fase di beta test chiuso, ma nel frattempo continuano ad emergere notizie e informazioni al riguardo, tutte da prendere come voci di corridoio visto che EA non ha rilasciato ulteriori dettagli sullo sparatutto, ma in questo caso la questione è interessante perché si parla della modalità Hazard Zone, che sembra sia ispirata ad Escape from Tarkov.

La fonte d'ispirazione è indubbiamente interessante, anche se non c'è nulla di confermato per il momento, visto che DICE non ha ancora svelato in via ufficiale la modalità in questione. In Escape from Tarkov, sparatutto che ha riscosso un grande successo presso gli utenti PC, i giocatori devono attraversare una vasta mappa verso un punto d'estrazione, combattendo contro giocatori e minacce proposte dall'intelligenza artificiale mentre si attraversa l'area cercando la migliore tattica e strada per raggiungere l'obiettivo.

È possibile anche raggiungere punti d'estrazione alternativi, ma per sbloccarli è necessario raggiungere alcuni obiettivi particolari, legati soprattutto alla raccolta di oggetti e loot all'interno delle mappa. Questi elementi raccolti in partita rimangono al giocatore una volta raggiunto il punto d'estrazione, oppure vengono completamente persi se si viene sconfitti.

La modalità Hazard Zone di Battlefield 2042 dovrebbe seguire queste linee guida, secondo quanto riferito dall'utente Twitter temporyal, che ha effettuato un po' di data minino sul gioco. Anche in questa, veniamo lanciati nella mappa Orbital, ad esempio, alla ricerca di un punto d'estrazione solitamente collocato lontano da dove arriviamo.



La mappa può essere esplorata anche alla ricerca di armi, equipaggiamenti e loot vario che modificano sensibilmente l'esperienza di gioco ma possono essere persi se veniamo sconfitti. Nella mappa si trovano anche punti dove è possibile richiamare alcuni supporti, mentre in giro bisogna fronteggiare le minacce rappresentate dalle pattuglie gestite dalla CPU e dagli altri giocatori, oltre a possibili "boss" gestiti dall'IA.

Per quanto riguarda sempre Battlefield 2042, abbiamo visto che il tech test gira meglio su Xbox che su PC, mentre su PS5 è stato cancellato a causa di un "problema critico".