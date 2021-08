Fortnite: in arrivo una modalità ispirata ad Among Us, secondo dei leaker

Uno dei motivi per cui Fortnite tutt'oggi gode di grande fama e un bacino di utenti estremamente vasto è la capacità di Epic Games di introdurre eventi fuori dagli schemi in grado di incuriosire i giocatori. E a quanto pare, secondo alcuni leaker la prossima trovata potrebbe essere una modalità a tempo limitata ispirata ad Among Us.

Le voci di corridoio riguardanti una possibile modalità "Impostore" circolano già da qualche settimana, per l'esattezza da quando il noto leaker e dataminer Hypex ha scovato un file dal nome "Imposter" con allegate parole chiave come, Electrical, Cafeteria, Tasks, Sabotage. Vi ricorda qualcosa?

Oggi invece l'account Twitter ufficiale di Fortnite ha pubblicato un'immagine che mostra il bus battaglia e il messaggio "siamo stretti con i tempi. Pulisci quel battle bus, Agente".

Stando ad Hypex, in realtà il tweet è un altro teaser della modalità "Impostore" in arrivo su Fortnite. Un'informazione confermata anche da FNAssist, secondo cui addirittura ulteriori dettagli sulla nuova modalità a tempo limitato arriveranno domani, martedì 17 agosto. Insomma per scoprire la verità dovremo attendere davvero pochissimo.

Nel frattempo c'è un altro leak che circola in rete in questi giorni, secondo il quale Fortnite sta per ricevere un'inedita modalità GDR open World.