My Hero Academia avrà un film live action, trovato il regista

My Hero Academia avrà un adattamento in film live action, un progetto che era stato già annunciato da tempo ed è in sviluppo praticamente da tre anni ma che solo adesso ha trovato un regista in forma ufficiale, ovvero Shinsuke Sato.

Secondo quanto riportato da Hollywood Report, la serie animata diventata un vero e proprio fenomeno di massa in questi anni ha da tempo un adattamento in lungometraggio in lavorazione, un vero e proprio film con attori in carne e ossa di cui ancora non si sa molto ma che dovrebbe ormai arrivare a conclusione grazie alla scelta del regista.

Shinsuke Sato è peraltro piuttosto esperto in operazioni di questo tipo in Giappone, visto che ha diretto anche Death Note: Light Up the New World e Bleach, anch'essi adattamenti in lungometraggi delle rispettive serie animate/manga, dunque è stato scelto un regista che conosce la materia.

Tuttavia, l'elemento innovativo in questo caso è che la produzione è occidentale, dunque Sato si troverà a lavorare con attori in parte occidentali e dialoghi in inglese, cosa che dimostra già la volontà di espandere il pubblico di My Hero Academia al livello globale.

La storia del film di My Hero Academia segue quella del manga e dell'anime collegato, mettendo in scena le avventure di Izuku Midoriya, un ragazzo nato senza un proprio quirk, o superpotere, in un mondo dominato dai super-eroi, ma comunque con l'ambizione di diventare uno di questi.

Scelto nello stupore generale da All Might, il più grande eroe giapponese, per essere il suo successore, ottiene il potere di quest'ultimo ed entra a far parte della prestigiosa Accademia per Super Eroi. Dalla serie sono stati anche tratti alcuni videogiochi come My Hero: One's Justice, My Hero: One's Justice 2 e My Hero Academia: The Strongest Hero.