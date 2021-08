No More Heroes 3, primo trailer per il conto alla rovescia del lancio

No More Heroes 3 sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 27 agosto e Grasshopper Manufacture ha pensato bene di dare il via a un vero e proprio conto alla rovescia scandito da diversi trailer.

Quello che vedete in testa alla notizia è il primo di questi video, che introduce pur vagamente alla storia di No More Heroes e ci presenta il suo folle protagonista, il sicario professionista Travis Touchdown.

Armato con l'inseparabile spada a energia, Travis dovrà confrontarsi in questo nuovo episodio con un intero esercito di alieni ostili, capitanati da dieci eroi extraterrestri particolarmente abili e forti. Riusciremo a sconfiggerli?

In palio non ci sarà solo il destino della Terra, bensì anche la reputazione del nostro killer, che battendo questi nuovi avversari potrà scalare la classifica dei guerrieri più forti dell'universo!