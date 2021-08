NZXT Starter, Creator, Streaming e Mini H1: le nuove serie di PC preassemblati disponibili in Italia

In seguito all'apertura dello store online anche sul territorio italiano, NZXT ha presentato la sua nuova serie di computer da gaming preassemblati. La linea di computer NZXT si suddivide in quattro prodotti ben distinti: Starter PC, Creator PC, Streaming PC e Mini PC H1. Ci sono poi varie opzioni di personalizzazione per trovare la configurazione ideale per le vostre esigenze. Ognuno di questi computer viene assemblato da esperti ed il produttore garantisce tre anni di garanzia su tutta la linea. In un momento storico nel quale è particolarmente difficile trovare delle singole componenti per assemblare il proprio PC, le soluzioni proposte da NZXT potrebbero essere veramente vantaggiose. A seconda della disponibilità dell'hardware, i computer possono essere acquistati direttamente sul sito NZXT anche in Italia. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le configurazioni e le relative specifiche tecniche di questi nuovi computer preassemblati di NZXT.

Starter PC Le tre configurazioni base NZXT Starter PC per chi si avvicina al PC gaming La serie NZXT Starter PC è perfetta per tutti coloro che vogliono muovere i primi passi nel mondo del PC gaming. Rappresenta la linea più economica per poter essere accessibile anche a coloro che non hanno un budget troppo elevato. Garantisce delle ottime prestazioni in 1080p su tutti i moderni titoli, soprattutto nella sua configurazione "Pro". I tre modelli disponibili si differenziano principalmente per la scheda grafica utilizzata e la memoria interna. Come case per il computer NZXT ha scelto il suo elegante H510. Il produttore offre inoltre tre anni di garanzia e la licenza di Windows 10 Home inclusa nel prezzo. Scheda tecnica Modelli: The Starter / Starter Plus / Starter Pro

Case: NZXT H510

Scheda madre: Gigabyte B450 Gaming X

Processore: AMD Ryzen 5 3600 con raffreddamento stock

Scheda grafica: Inno3D GeForce GTX 1650 Compact / Gigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G / Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

RAM: HyperX Fury black 3200 MHz 16 GB (2x8 GB)

Alimentatore: Gigabyte 550 W Bronze

Memoria: 250 GB Seagate Barracuda 510 NVMe SSD / 500 GB Western Digital 3D Blue SATA SSD / 1 TB Seagate Firecuda 510 NVMe SSD

Connettività: WiFi e Bluetooth

Software: Windows 10 Home

Garanzia: 3 anni

Prezzo: 999€ per Starter e 1399€ per Starter Pro

Creator PC La configurazione top di gamma NZXT Creator PC Dedicato ai creatori di contenuti, questa configurazione NZXT Creator PC è ideale per chi non vuole avere compromessi in termini di potenza. Il suo processore Intel Core i9-10900K è in grado di gestire anche le operazioni più complesse come il montaggio dei video. Sul fronte della scheda video troviamo invece il modello top di gamma NVIDIA GeForce RTX 3090 per una qualità visiva senza pari. Non manca nemmeno un'elevata quantità di storage che raggiunge 5 TB. Tutto questo, insieme alla garanzia di tre anni e la licenza di Windows 10 Pro sono disponibili per l'acquisto a 3.999€ sul sito del produttore. Scheda tecnica Case: NZXT H510 Elite

Scheda madre: NZXT N7 Z490

Processore: Intel Core i9-10900K con dissipatore NZXT Kraken X63

Scheda grafica: Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3090 Gaming OC

RAM: HyperX Fury black 3200 MHz 16 GB (2x8 GB)

Alimentatore: NZXT C850

Memoria: SSD NVMe 1 TB Seagate Barracuda 510 + HDD Seagate Barracuda 4 TB

Connettività: WiFi e Bluetooth

Software: Windows 10 Pro

3 anni Prezzo: 3.999€

Streaming PC NZXT Streaming PC disponibile in tre configurazioni Coloro che vogliono giocare e trasmettere in streaming contemporaneamente troveranno indubbiamente il prodotto valido per le loro esigenze in questa serie NZXT Streaming PC. Il processore AMD Ryzen 5 5600X insieme alle schede grafiche delle più recenti serie RTX garantiscono una buona qualità di gioco anche mentre stiamo trasmettendo il gameplay su Twitch, YouTube o su altre piattaforme. Nell'elegante case NZXT H510i è presente anche un SSD NVMe da 1 TB, l'antenna WiFi e Bluetooth ed il software Windows 10 Home con tre anni di garanzia. Il prezzo di queste configurazioni parte da 1.699€ fino ad arrivare a 2.399€ per la versione Streaming Pro. Scheda tecnica Modelli: Streaming PC / Streaming Plus PC / Streaming Pro PC

Case: NZXT H510i

Scheda madre: B550 ATX Motherboard / X570 ATX Motherboard / B550 ATX Motherboard

Processore: AMD Ryzen 5 5600X

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 2060 / NVIDIA GeForce RTX 3070 / NVIDIA GeForce RTX 3080

RAM: 3200MHz (massima velocità) 16GB (2X8GB)

Alimentatore: 650W Gold PSU / 650W Gold PSU / 750W Gold PSU

Memoria: 1TB NVMe M.2 SSD

Connettività: WiFi e Bluetooth

Windows 10 Home Garanzia: 3 anni

