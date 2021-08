Xbox Games with Gold di agosto: è spuntato un altro gioco gratis a sorpresa

I Games with Gold di agosto 2021 sono stati già annunciati da tempo, ma è emerso un altro gioco gratis a sorpresa, ovvero Street Fighter IV, che però risulta disponibile solo in alcune regioni, sebbene sia possibile comunque effettuare il download attraverso altri sistemi.

Abbiamo visto quali sono i Games with Gold di agosto 2021, che peraltro rappresentano una mandata piuttosto interessante rispetto agli standard del servizio in quest'ultimo periodo, con Darksiders 3, Yooka-Laylee, Lost Planet 3 e Garou: Mark of the Wolves, ma a questi a quanto pare va aggiunto anche Street Fighter 4, almeno per alcuni paesi.

Proprio mentre la rotazione standard ha messo a disposizione Yooka-Laylee e Garou: Mark of the Wolves, gli abbonati a Xbox Live Gold in Brasile, in particolare, hanno scoperto che anche Street Fighter 4 è disponibile gratuitamente in queste ore.



La cosa sembra sia limitata a tale paese, o comunque ad alcune regioni geografiche tra le quali non risulta l'Italia, visto che da noi il celebre picchiaduro Capcom risulta invece ancora a pagamento, ma restiamo in attesa di capire se l'iniziativa sia destinata ad estendersi anche ad altri paesi in questi giorni.

Nel frattempo, il download potrebbe essere possibile utilizzando un account brasiliano, ma è una procedura che è comunque considerata non regolare, dunque a proprio rischio e pericolo.