Road 96: scopriamo i giudizi della critica

Scopriamo quali sono stati i primi giudizi della critica su Road 96, la nuova avventura On the Road di Digixart con elementi roguelike. Nel gioco si vestono i panni di alcuni giovani che vogliono superare il confine nord di una nazione oppressiva, per cercare una vita migliore. Sulla strada però, incontreranno un variegato cast di personaggi, che li metterà di fronte a delle scelte morali e politiche.

In generale la critica ha apprezzato Road 96 per la sua originalità strutturale (ogni avventura viene generata proceduralmente) e per i suoi personaggi, anche se qualcuno ha sottolineato l'eccessivo ricorso ad alcuni cliché, che rendono la storia meno profonda di quello che avrebbe potuto essere.

Prima di lasciarvi all'elenco dei voti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Road 96, in cui abbiamo scritto:

Road 96 è, in ultima istanza, un'avventura riuscita, che però non riesce mai ad andare a fondo, limitandosi a esporre la sua visione nel modo più didascalico possibile. Ottimi gli elementi roguelike, che hanno consentito una strutturazione originale per il genere e che di loro sollevano l'intera esperienza, rendendola quantomeno interessante da vivere. Si poteva fare sicuramente di più a livello di scrittura, ma non vi neghiamo che quello con l'opera di Digixart è stato un bel viaggio, peccato che conoscessimo già la maggior parte dei paesaggi.