PS5: l'SSD di Xbox Series X|S funziona sulla console Sony? Digital Foundry risponde

L'SSD di Xbox Series X|S funziona su PS5? È una domanda che forse alcuni non si sono posti, ma Digital Foundry sì e ha deciso di dare una risposta. Nel video che trovate qui sopra, a partire dal minuto 11:15, la testata spiega i propri test con le due console di Sony e Microsoft.

Digital Foundry spiega che PS5, all'avvio, rileva l'SSD di Xbox Series X|S come un M.2 compatibile con la console e chiede di formattarlo per poterlo utilizzare. Una volta tentata la formattazione, però, PlayStation 5 arriva al 13% del processo e si blocca. Subito dopo vi è un reset forzato della console. La macchina da gioco di Sony funziona ancora dopo il procedimento, fortunatamente. L'SSD, invece, è da buttare.

Digital Foundry spiega di aver eseguito il test con due diversi SSD di Xbox Series X|S e in entrambi i casi il risultato è lo stesso. La testata si sente di poter affermare che l'SSD della console di Microsoft non funziona con PS5 e sconsiglia di eseguire il test in prima persona per non sprecare un SSD.

Ovviamente un normale giocatore non avrebbe motivo per tentare un procedimento di questo tipo, anche perché si tratta di un approccio inutilmente costoso. Dover comprare una Xbox Series S o una Xbox Series X solo per ottenerne l'SSD da usare su PS5 non avrebbe alcun senso. Digital Foundry ha voluto tentare l'esperimento, in qualità di "scienziato pazzo" della situazione.

Rimanendo in tema PS5, ecco le velocità degli SSD NVMe M.2 confrontate con l'SSD interno da Digital Foundry.