Halo Infinite: rimosse le animazioni di uccisione alle spalle, finché non saranno sistemate

343 Industries ha spiegato in via ufficiale perché ha rimosso le animazioni di uccisione alle spalle nell'online di Halo Infinite, come verificato da quelli che hanno avuto modo di provare la test flight, che pure erano presenti negli Halo precedenti.

Il motivo è molto semplice: rappresentano uno svantaggio per molti giocatori, quindi sono state tolte e sono in via di sistemazione. Se si troverà un modo utile per reintrodurle, che non vada a penalizzare il gameplay di tutti, allora sicuramente torneranno con qualche futuro aggiornamento.

Negli altri Halo, le animazioni di uccisione alle spalle si attivano quando si raggiunge un nemico senza essere visti e lo si riesce a colpire sulla schiena. Il problema è che spesso partono per sbaglio anche quando il giocatore vuole portare un semplice attacco in mischia (che comunque uccide sul colpo il nemico ignaro). Ora, durante l'animazione di uccisione, chi la sta eseguendo è sostanzialmente alla mercé degli avversari, che possono eliminarlo da fermo facendogli anche perdere l'uccisione stessa.

Volendo era possibile disattivare queste animazioni anche negli altri Halo, ma con Infinite 343 Industries ha voluto dare una risposta ufficiale a quello che molti giocatori hanno sempre considerato un problema, nonostante alcuni ritengano che un'uccisione immediata debba comunque comportare dei rischi, per non squilibrare troppo il gameplay.

Per il resto, Halo Infinite uscirà entro la fine dell'anno su PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Non ha ancora una data ufficiale, ma è lecito ritenere che sarà annunciata a breve, visto che il gioco è stato già classificato.