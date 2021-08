Ghost of Tsushima Director's Cut, trailer con le citazioni della stampa

Ghost of Tsushima Director's Cut torna a mostrarsi con un trailer celebrativo che riporta le varie citazioni della stampa sul gioco di Sucker Punch e i vari award raccolti nell'anno trascorso, durante il quale l'action game open world ad ambientazione giapponese si è confermato un grande successo.

Tra le varie celebrazioni del gioco, è possibile vedere anche alcune scene tratte da questo, fra sequenze di gameplay e d'intermezzo, che dimostrano anche i passi avanti fatti sul fronte tecnico con l'arrivo della Director's Cut e della versione per PS5.

Come abbiamo visto, l'aggiunta principale di questa nuova edizione è data dall'arrivo di un'intera nuova isola da esplorare, ovvero l'isola Iki, che aggiunge alcune ore di gioco inedito alla storia principale, oltre ad introdurre nuove ambientazioni, personaggi e quest da portare a termine.

Oltre a questo, sono state introdotte anche altre novità interessanti, come emerso dalla recensione di Ghost of Tsushima: Director's Cut. Sul fronte tecnico, gli avanzamenti della grafica non sono risultati particolarmente sorprendenti, come ha dimostrato l'analisi di Digital Foundry, ma il pacchetto complessivo è risultato comunque molto convincente, come dimostrato anche dai voti della stampa superiori alla prima edizione.