L'attore di Luffy ci aggiorna sulla seconda stagione di One Piece di Netflix e lo fa in giapponese!

L'uscita è ancora lontana, ma nel frattempo Netflix non lascia i propri fan a bocca asciutta. La compagnia ha condiviso un nuovo video nel quale l'attore di Luffy - Inaki Godoy - ha dato un aggiornamento sulla produzione... parlando in giapponese!

Netflix ha tante serie in produzione e sono parecchie quelle che i fan non vedono l'ora di vedere completate. Tra queste è sicuramente inclusa anche la seconda stagione di One Piece , la serie live action che propone una nuova versione delle avventure di Luffy e della sua ciurma.

Le parole dell'attore di Luffy in One Piece

Godoy parla della seconda stagione di One Piece e afferma: "Ciao a tutti. Sono Inaki Godoy e interpreto la versione live action di Luffy. Vorrei poter essere presente all'evento ONE PIECE DAY, ma non posso perché sono a Cape Town, in Sud Africa, per registrare la Stagione 2. Che peccato! Sto però facendo pratica con il mio giapponese ogni giorno durante le riprese, così che quando sarà finito spero di poter andare in Giappone e parlare con tutti voi in giapponese. Prossima fermata, la Rotta Maggiore!"

Pur essendo chiaro che il giapponese non è la sua prima lingua, Godoy sembra avere già una buona padronanza dell'idioma nipponico e sicuramente per i fan giapponesi sarà piacevole vedere che l'attore sta apprendendo la loro lingua e desidera comunicare con loro in modo diretto.

Speriamo che le riprese vadano per il verso giusto e che si concludano nei tempi previsti, così che la seconda stagione di One Piece arrivi il prossimo anno.

Ricordiamo infine che Netflix aveva anche pubblicato un video del dietro le quinte per l'inizio delle riprese.