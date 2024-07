Le riprese di One Piece Stagione 2 sono iniziate e Netflix ha pubblicato un video del dietro le quinte

Ricordiamo infatti che le riprese di One Piece hanno perlopiù luogo in Sudafrica , che dispone di tutti i luoghi migliori per ricreate tante ambientazioni della saga nata dalla mente di Eiichirō Oda.

Il video di Netflix su One Piece Stagione 2

"Sta succedendo, Nakama! Da tutto il mondo, i nostri Cappelli di Paglia si sono riuniti per iniziare le riprese dell'epica avventura della seconda stagione! Non c'è posto migliore per iniziare questo viaggio che il ponte del Going Merry", recita il tweet ufficiale che potete vedere qui sotto.

"Ehi Siri, come si arriva in Sudafrica?" con queste parole l'attore messicano Iñaki Godoy, che nello show interpreta il protagonista Monkey D. Luffy, dà il via al video, prima di lanciarsi la chitarra sulla schiena, guardare direttamente nella telecamera e aggiungere: "Ci risiamo".

Tra le altre star che si riuniscono nel video ci sono Mackenyu (Roronoa Zoro) in viaggio da Tokyo, Taz Skylar (Sanji) in partenza da Las Vegas, e Jacob Romero (Usopp) ed Emily Rudd (Nami) che hanno lasciato le spiagge di Los Angeles.

"Alla Rotta Maggiore!" grida Godoy, dopo che il gruppo si è riunito sulla "nave", facendo riferimento all'intera rotta oceanica che avvolge il mondo della serie anime e manga a cui è ispirata la serie TV.

Ricordiamo anche che Netflix ha svelato quattro nuovi personaggi e relativi attori per One Piece Stagione 2.