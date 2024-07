Steam ha stabilito un nuovo record di utenti contemporanei durante i Saldi Estivi

Si tratta di una cifra che infrange il precedente picco di Steam, registrato lo scorso marzo e pari a 36.354.393 utenti. Tre mesi e circa 300.000 giocatori in più, ma come detto è possibile non sia accaduto casualmente visto che i Saldi Estivi sono da sempre un evento molto atteso.

Steam ha stabilito un nuovo record di utenti contemporanei , e lo ha fatto in concomitanza con le offerte dei Saldi Estivi: probabilmente non si tratta di un caso, fatto sta che la piattaforma digital Valve ha fatto segnare 36.905.706 giocatori concomitanti.

A proposito dei Saldi Estivi

Il lancio dei Saldi Estivi di Steam, che saranno validi fino alle 19.00 dell'11 luglio, ha portato con sé un'abbondante quantità di occasioni che sarebbe un peccato perdersi, e già che ci siamo magari è il caso di segnalarvene qualcuna.

Per cominciare c'è Dead Island 2 che viene via a metà prezzo, 29,99€ anziché 59,99€, e chi nutriva una qualche curiosità nei confronti di questo sequel così tanto atteso potrebbe senz'altro approfittarne.

Elden Ring, uno dei titoli più chiacchierati del momento per via dell'uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree, può invece essere vostro con il 30% di sconto a 41,99€ anziché 59,99€: anche questo un bell'affare per gli amanti dei soulslike.

Il fenomeno Palworld, con i suoi pocket monster armati fino ai denti, è anch'esso disponibile in offerta con una riduzione del 25%: potete acquistarlo a 21,74€ anziché 28,99€ e godervi la colorata e divertente esperienza confezionata d Pocket Pair.