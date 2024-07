420 miliardi di MB/s è il record di velocità di trasmissione dati del NICT e non hanno usato strane tecnologie

Il risultato è stato raggiunto dal Japan's National Institute of Information and Communications Technology (NICT) . E no, non sono state usate strane tecnologie futuristiche.

Qual è il valore minimo di MB/s necessario per farvi dire: okay, questa connessione internet è veloce? 20, 200, 2000? Che ne dite di 420 miliardi di MB/s ? In altre parole, parliamo di 402 Tbps ovvero quanto basta per scaricare la vostra intera libreria di Steam in meno di un secondo.

I dettagli sul record di velocità giapponese

L'ente giapponese ha sfruttato 50 Km di fibra ottica commerciale e degli amplificatori di segnale. La velocità di 402 Tbps è il picco massimo e rappresenta un aumento del 25% rispetto al precedente record. NICT ha impiegato il maggior numero possibile di bande di trasmissione, insieme ad amplificatori ed equalizzatori all'avanguardia, per raggiungere una larghezza di banda totale del segnale di 37,6 THz. Si tratta di un'ampiezza di banda 100.000 volte superiore a quella che può utilizzare, ad esempio, il WiFi 7.

Dei filamenti ottici che portano la luce

In altre parole, no, non avremo a disposizione una velocità di connessione da 420 miliardi di MB/s a stretto giro in quanto i costi sono troppo elevati per un uso commerciale e continuato, ma in generale è chiaro che questo tipo di velocità di scambio di dati è già possibile con la tecnologi attuale e che si deve "solo" ottimizzare quanto già abbiamo.

Inoltre, ricordiamo che anche se la velocità di connessione fosse veramente così rapida, le componenti dei PC e delle console bloccherebbero tale risultato. Anche se per caso possedete una scheda madre in grado di trasmettere dati a 10 Gbps, ridurreste il record del NICT di 400.000 volte. RAM ed SSD creerebbero a propria volta dei limiti, perché non potreste scrivere tutte quelle informazioni in un istante. Non ancora perlomeno.

Vi segnaliamo infine che una fabbrica di chip unica in Europa sarà a Novara: arriva la scelta di Silicon Box.