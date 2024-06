Netflix ha svelato quattro nuovi personaggi e relativi attori per One Piece Stagione 2

One Piece ha ottenuto una partenza ottima su Netflix, come serie TV live action, e ora è in produzione una seconda stagione che dovrà confermare quanto di buono fatto con le prime puntate. Ovviamente il cast si amplierà, con nuovi avversari e nuovi personaggio dall'ampio mondo ideato da Eiichirō Oda. Proprio a questo riguardo, Netflix ha annunciato i primi nuovi membri del cast della seconda stagione di One Piece.

Gli attori scelti da Netflix per One Piece

David Dastmalchian è noto per i propri ruoli in Polka-Dot Man in The Suicide Squad e Kurt Goreshter in Ant-Man. Jazzara Jaslyn è nota per il ruolo di Eliza Pendleton in Warriors, la serie di HBO. Camrus Johnson è stato Trav in Quiz Lady de 2023. Daniel Lasker è stato invece Furfur in Raised by Wolves - Una nuova umanità.

Il tweet recita: "Ecco chi interpreterà gli agenti di Baroque Works nella prossima stagione di One Piece". I fan di One Piece sapranno bene cos'è l'organizzazione Baroque Works, mentre tutti gli altri avranno modo di scoprirlo durante la stagione.

One Piece Stagione 2 sarà disponibile su Netflix in una data ancora da definire nel 2025. La produzione dovrebbe essere iniziata questo mese e dovrebbe terminare a gennaio, quindi è credibile che la serie non sia pronta nei primi mesi dell'anno, ma in estate se non oltre.

Ricordiamo anche che Netflix ha mostrato il primo teaser di One Piece Stagione 2, o una specie.