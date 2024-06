Elden Ring domina su Steam a dispetto delle critiche e recensioni negative dei fan per Shadow of the Erdtree

Elden Ring è un successo su Steam. Negli ultimi sette giorni, il gioco di FromSoftware ha ottenuto le prime due posizioni della classifica della piattaforma di Valve, calcolata in base ai ricavi (non in base al numero di unità vendute). Tra il 18 e il 25 giugno, escludendo i free to play e Steam Deck, la Top 10 è composta come segue:

Elden Ring Elden Ring Shadow of the Erdtree Black Myth: Wukong Chained Together Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX Pax Dei Forza Horizon 5 Final Fantasy XIV Bodycam Helldivers 2

Va precisato che Elden Ring è primo anche considerando i free to play e Steam Deck, quindi FromSoftware può solo che festeggiare per quanto ottenuto.

Parlando dei free to play, i nomi sono i soliti, come Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Destiny 2, Dota 2, Warframe, War Thunder e Naraka: Bladepoint, per citare quelli più in alto nella classifica.