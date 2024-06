Stardew Valley ha ora una mod che cancella i salvataggi se aprite una wiki: è inutile, ma c'è un motivo

La scorsa settimana, il sito satirico a tema videoludico Hard Drive ha pubblicato un articolo-parodia nel quale segnala che Concerned Ape ha pubblicato un aggiornamento di Stardew Valley che cancella i dati di salvataggio del gioco se si osa aprire una wiki online. Ripetiamo che è uno scherzo, ma qualcuno lo ha preso sul serio.

Un modder - lostkagamine - ha deciso di creare una mod che fa esattametne quello che è stato descritto. Addirittura, ha anche aggiornato il tutto per fare in modo che non solo i salvataggi vengono cancellati, ma viene chiusa la pagina del browser usata per avviare la wiki.

Ovviamente si tratta di uno scherzo all'interno di uno scherzo, visto che non c'è alcun motivo per scaricare una mod del genere. Se si vuole evitare di usare delle guide mentre si gioca a Stardew Valley, per qualsiasi motivo, basta evitare di farlo.