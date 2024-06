PS5 diventerà retrocompatibile con PS3 in modo nativo? Una seconda fonte corrobora i rumor e ci fa sperare

Inoltre, bisogna considerare che con una sola fonte a disposizione, non si ha la certezza che il tutto sia effettivamente vero. Per fortuna arriva una nuova conferma da una diversa voce.

Recentemente sono iniziate a circolare delle voci riguardo al fatto che Sony sarebbe al lavoro su un qualche tipo di sistema per l'emulazione dei giochi di PS3 su PS5. L'idea per ora è che la funzione sarebbe prevista per supportare un limitato numero di giochi, ma mancano ancora tanti dettagli.

L'emulazione dei giochi PS3 su PS5 è corroborata

La fonte in questione è Jeff Grubb che, tramite il podcast Game Mess Mornings, ha affermato di aver sentito delle voci riguardo all'emulazione dei giochi PS3 su PS5. Il giornalista ha affermato che si aspettava un annuncio a riguardo già a inizio dell'anno, quando ha scoperto la cosa senza segnalarla pubblicamente.

PS3 Fat

Grubb ha affermato: "È qualcosa che, sulla base di quanto ho sentito, è in lavorazione da un po' di tempo. Pensavo che sarebbe stata svelata all'inizio dell'anno, quando me ne hanno parlato per la prima volta. Chiaramente non è successo, ma ciò non significa che non accadrà mai".

Ricordiamo che al momento su PS5 è possibile usare in modo nativo i giochi di PS2 digitali, ma non è possibile farlo con PS3. Questi ultimi sono disponibili unicamente in formato cloud tramite PS Plus Premium. Un emulatore permetterebbe di risolvere il problema e ampliare il numero di persone che hanno accesso a questi titoli.

Ci sembra invece meno probabile che Sony accetti l'idea di permettere l'uso dei dischi di PS3 sulla sua console più moderna.

Parlando dei tempi di PlayStation 3, Sony ha ammesso di aver sbagliato prezzo e hardware con PS3, ma questo ha un lato positivo.