Nintendo Switch 2 avrà uno schermo a 1080p? Non sarebbe la scelta migliore , dice Digital Foundry

Secondo i rumor circolati finora Nintendo Switch 2 avrà uno schermo a 1080p, ma secondo Digital Foundry non si tratta della scelta migliore in portabilità: per assurdo, un display a 720p restituirebbe risultati più nitidi a fronte di eventuali tecniche di upscaling.

Considerando infatti che la nuova console Nintendo sarà anche retrocompatibile con l'attuale Nintendo Switch, sempre stando alle voci, far girare gli attuali titoli su di un dispositivo con schermo a 1080p finirebbe per consegnarci un'immagine troppo morbida e sfocata laddove il software funzioni in modalità portatile.

Certo, se invece gli ingegneri della casa giapponese riusciranno a fare in modo che tutti i giochi retrocompatibili girino su Nintendo Switch 2 nella modalità docked originale, che raggiunge spesso i 1080p, ci troveremo di fronte a una corrispondenza perfetta e alla migliore resa possibile.