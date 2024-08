Fallout: London ha ottenuto un record storico per la piattaforma GOG

Le mod continuano a dimostrare di essere una parte fondamentale del mercato videoludico su PC e ora l'attesa e apprezzata mod di Fallout 4 - Fallout: London - ha fatto vedere di avere la marcia giusta per continuare a supportare l'intera categoria.

Il record di Fallout: London

Non si può tecnicamente parlare di "acquisti" o "vendite" in quanto la mod è gratuita, quindi GOG utilizza la tecnologia "prodotto reclamato più rapidamente" di sempre. "La pubblicazione di Fallout: London si è rapidamente rivelata un successo incredibile e un esempio lampante di come un prodotto frutto di passione e creatività possa portare a una pletora di nuovi ed entusiasmanti modi di fruire di un gioco", ha dichiarato GOG.

"Insieme al supporto travolgente della comunità del gioco, non possiamo che congratularci con il Team Folon per aver pubblicato la mod in grande stile e aver raggiunto un record così importante".

La società ha inoltre riconosciuto i "problemi" riscontrati da alcuni giocatori nel tentativo di far funzionare la mod, aggiungendo che i membri del Team Folon "hanno personalmente dedicato del tempo a fornire una chat individuale per la risoluzione dei problemi, sia sui social media che sul loro server ufficiale Discord".

Vi ricordiamo infine che con il successo di Fallout London, i modder hanno fondato un vero e proprio team di sviluppo indie.