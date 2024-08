Con il successo di Fallout London, i modder fondano un vero e proprio team di sviluppo indie

Fallout London è una mod colossale, una total conversion che di fatto rappresenta quasi un gioco nuovo, il quale ha ottenuto un enorme successo, grazie forse anche al traino fornito dal richiamo della serie TV di Amazon sul franchise, tanto da spingere il gruppo di modder a fondare forse un team indie vero e proprio.

La mod ha raggiunto 500.000 download nel giro delle prime 24 ore, costringendo peraltro il gruppo di modder a doversi riorganizzare per poter effettuare un supporto costante al software, che sembra richiedere particolari attenzioni in questa prima fase, e garantire il successo sul lungo termine del progetto.

Fallout London ha già ricevuto un primo aggiornamento, in occasione del quale il team ha parlato proprio dei cambiamenti necessari per poter fare in modo che la mod, piombata al centro dell'attenzione globale, possa continuare a prosperare.