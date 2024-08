Dead Rising Deluxe Remaster non richiederà più di scattare foto erotiche per guadagnare punti

Con un tocco alquanto fuori dalle righe, ma anche in linea con il gusto nipponico dei primi anni 2000, l'originale Dead Rising consentiva al giocatore di ottenere punti prestigio (PP) scattando foto alquanto particolari: da buon fotoreporter d'assalto, il protagonista Frank West può infatti usare la macchina fotografica in ogni momento, con questa che rappresenta una vera e propria dinamica di gameplay.

Tra le numerose variazioni applicate da Capcom a Dead Rising Deluxe Remaster ce n'è anche una che riflette soprattutto il cambiamento di gusti e sensibilità avvenuto in questi anni, che evidentemente porta anche a modifiche strutturali e contenutistiche nei videogiochi: nella fattispecie, nella nuova versione del gioco non sarà più possibile ottenere punti scattando foto erotiche , come accadeva nell'originale.

La macchina fotografica c'è ancora, ma verrà usata per altro

La modalità fotografica, con le possibili ricompense da guadagnare a seconda delle foto scattate, è ancora presente in Dead Rising Deluxe Remaster, ma la possibilità di ricevere punti con le foto "erotiche" è stata completamente rimossa.

Dopo 20 anni, la funzionalità in questione non risulta più in linea con il gusto e la sensibilità odierna, specialmente in un gioco che comunque si propone altri obiettivi e una caratterizzazione che ha poco a che fare con tali argomenti.

In ogni caso, questa è una di quelle decisioni probabilmente destinata a sollevare una certa polemica nella comunità di videogiocatori, che spesso si rivela molto tradizionalista su questi argomenti, dunque attendiamo di vedere le reazioni alla decisione.

Nel frattempo, nelle ore scorse abbiamo visto il gameplay con il commento degli sviluppatori.