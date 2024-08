La leggendaria Wuhu Island è finalmente visitabile in un mondo 3D

Peccato che in nessuno di questi giochi sia effettivamente visitabile . Ossia, non è possibile esplorare liberamente l'isola, che rimane sempre sullo sfondo. A rimediare ci ha pensato un fan, che non vedeva l'ora di girarla liberamente.

Finalmente è possibile visitare Wuhu Island , che è stata ricostruita completamente in 3D . No, Nintendo non c'entra niente. Ma andiamo con ordine.

Wuhu Island Explorer

Wuhu Island Explorer è stato creato usando Unity dallo sviluppatore AtomicLugia e presenta l'isola in alta definizione. "Finalmente puoi esplorare Wuhu Island come vuoi!" spiega lo sviluppatore.

"In Wuhu Island Explorer puoi camminare, correre, saltare, nuotare e immergerti nei luoghi dell'iconica ambientazione senza alcuna restrizione." Recita la descrizione ufficiale, che prosegue: "E tutto questo in alta definizione! Ho fatto del mio meglio per offrirti la migliore esperienza possibile sull'isola di Wuhu con il motore Unity. Questa Wuhu Island è quella di Wii Sports Resort, tuttavia ho apportato alcune modifiche, come la correzione di piccoli errori, l'aggiunta di aree sottomarine e così via. Ho anche inserito elementi dalla versione di Wii Fit Plus, come il nuovo faro, il castello e alcune altre cose, per renderla più completa. Se vuoi puoi anche esplorare liberamente Wedge Island!"

Per esplorare si può scegliere uno tra gli otto Mii riprodotti, ognuno con due costumi (predefinito e costume da bagno). C'è da dire che AtomicLugia ha sottolineato come la sua non sia un ricostruzione perfetta al pixel di Wuhu Island, considerando anche che non ha avuto alcun supporto da parte di Nintendo e che alcune cose sono farina del suo sacco. Comunque sia è un ottimo lavoro, che i fan apprezzeranno sicuramente, anche perché è gratis.