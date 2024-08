Disney D23 Expo, tutte le novità, i trailer e gli annunci

L'annuale appuntamento col D23 Expo è iniziato con la consueta carrellata di notizie, informazioni e trailer - alcuni inutilmente a porte chiuse dato che girano già i leak - sul futuro del cinema e della TV targato Disney: il marchio ormai non abbraccia solo le produzioni proprietarie e quelle Pixar ma anche gli universi Marvel Studios e Lucasfilm in un melting pot di influenza, suggestioni e fantasie per grandi e piccini. Nelle prossime righe vi parleremo di quanto è stato annunciato e svelato sul palcoscenico di Anaheim la scorsa notte.

Del nuovo Tron: Ares è stato mostrato un teaser trailer a porte chiuse, mentre sul palco ne parlavano gli attori protagonisti Jared Leto e Jeff Bridges (che probabilmente tornerà a interpretare Kevin Flynn) annunciando la collaborazione con la rock band Nine Inch Tails per la colonna sonora. Nel film, in uscita nel 2025 , l'intelligenza artificiale Ares sconfinerà nella nostra realtà con l'obiettivo di conquistarla.

Che un live action di Lilo & Stitch fosse in lavorazione si sapeva da qualche tempo ma al D23 non è stato mostrato nessun teaser o trailer: solo una divertente scenetta del modello in CGI di Stitch con l'annuncio che il film arriverà al cinema la prossima estate 2025 . Tra parentesi, Stitch è rimasto pressoché identico alla versione animata, solo più... "furry".

Venendo poi ai film live action, Biancaneve si è finalmente mostrato con un primo teaser trailer che mette in risalto le interpretazioni di Rachel Zegler nei panni della protagonista e di Gal Gadot in quelli della Regina Cattiva. Spicca la massiccia computer grafica degli scenari, degli animali e dei Sette Nani, realizzati completamente al computer, ma anche la voce splendida della Zegler in lingua originale. Il film uscirà il 20 marzo 2025 anche in Italia.

Il successo di Frozen non accenna a diminuire, perciò Disney intende cavalcarlo quanto più possibile se Frozen 3 avrà successo nel 2027 . Si è vista solo un'illustrazione concettuale ma la regista Jennifer Lee ha affermato che il secondo capitolo ha sollevato tantissime domande sulla mitologia di Frozen per cui rispondere alle quali potrebbero servire altri due film. Frozen 4 nel 2030?

Il trailer di Oceania 2 (Moana 2 in patria) promette bene: in uscita il 27 novembre prossimo, ci riporterà sulle onde già cavalcate nel primo film, ora che la protagonista deve partire alla ricerca di un modo per riunire il suo popolo disperso tra le isole dell'oceano. Torna naturalmente il semidio Maui (doppiato in lingua originale da Dwayne Johnson) e si aggiungono al cast nuovi personaggi: pare che la sorellina di Moana avrà un ruolo importante nella storia.

Nella sua principale conferenza al D23, la casa di Topolino ha presentato una pletora di produzioni in lavorazione e in uscita: abbiamo raccolto insieme le più importanti, sia a cartoni animati che live action.

Nella primavera del 2026 invece guarderemo al cinema Hoppers, una pellicola a metà tra la commedia e l'azione in cui due scienziate scambiano la mente del giovane protagonista con quella di un... castoro, peraltro doppiato in lingua originale da John Hamm.

Insieme a un nuovo trailer a porte chiuse, Pixar ha rivelato una nuova aggiunta al cast di Elio: Zoe Saldaña (Gamora in Guardiani della Galassia) sarà la zia di Elio, un bambino dalla fervida immaginazione che a giugno 2025 finirà nello spazio, scambiato per l'ambasciatore del pianeta Terra.

È probabilmente il prodotto Marvel Studios più atteso del momento ma dovremo aspettare ancora fino a marzo 2025 : Charlie Cox, Vincent D'Onofrio e John Bernthal sono saliti sul palco di Anheim a presentare un trailer a porte chiuse. E che trailer. Si sente tutta l'atmosfera viscerale delle stagioni precedentemente prodotte da Netflix, tra facce vecchie e nuove. La carrellata mostra infatti il protagonista alle prese col ritorno del Punitore e di Kingpin, ma anche i suoi vecchi amici Foggy e Karen - che speriamo non facciano una brutta fine, data la partecipazione risicata dei due attori - e il nuovo villain Tigre Bianca. Sarà della partita anche il papà di Kamala "Ms. Marvel" Khan in un ruolo non ancora definito.

Con il San Diego Comic Con appena concluso, i Marvel Studios non hanno annunciato niente di esplosivo... però hanno mostrato a porte chiuse - il che significa che trovate il web pieno di filmati qualità potato - un po' di trailer dei film e delle serie TV in uscita imminente.

Lucasfilm e Star Wars

Sul fronte Star Wars è ancora presto per annunci importanti ma dobbiamo ammettere che avremmo voluto sapere qualcosa di più sul film che riporterà in scena Daisy Ridley nei panni di Rey, alle prese col Nuovo Ordine Jedi post trilogia sequel. Abbiamo comunque mangiato bene, per così dire.

The Skeleton Crew

Finalmente abbiamo visto il primo trailer della nuova serie TV ambientata nel cosiddetto Mandoverso e ispirata alle produzioni Amblyn degli anni '80: arriverà il 4 dicembre su Disney+ e avrà come protagonisti una banda di bambini in stile Goonies che si perde nello spazio tra alieni, conflitti e scenari meravigliosi. Ci sarà anche Jude Law nei panni di un misterioso Jedi. A colpire è stato soprattutto lo scenario iniziale, una periferia grossomodo ordinaria per un universo come Star Wars, che potrebbe mostrare per la prima volta in live action uno dei tanti pianeti civilizzati vicini al Nucleo.

Andor 2

L'attesissima seconda stagione di Andor sarà anche quella finale: composta da quattro archi narrativi di tre episodi ciascuno, racconterà i quattro anni antecedenti al film Rogue One. In realtà non è stato mostrato un vero e proprio trailer, quanto una featurette in cui però abbiamo appurato il gradito ritorno di personaggi come Orson Krennic, interpretato da Ben Mendehlson, e K2-SO, nuovamente animato in motion capture dall'attore Alan Tudyk. Diego Luna in persona ha spiegato che stanno rigirando alcune scene e che la serie arriverà probabilmente l'anno prossimo ma non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

The Mandalorian & Grogu

Sembra proprio che le avventure di Mando e Baby Yoda proseguiranno al cinema nel maggio 2026 ma se sia questo il famoso film di Dave Filoni che intreccerà il Mandoverso o soltanto una "quarta stagione cinematografica" non è dato saperlo. Le riprese sono cominciate da poco, quindi è stato mostrato un breve montaggio a porte chiuse in cui si intravedono la nuova armatura in beskar di Grogu, gli Anzellani, una battaglia contro gli AT-AT su un pianeta ghiacciato che sembra Hoth e qualche scena delle stagioni precedenti.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy

Chiudiamo con uno speciale in quattro parti che arriverà su Disney+ il prossimo 13 settembre: Rebuild the Galaxy è una miniserie animata in chiave LEGO che sostanzialmente gioca con i meme più famosi del web. Il protagonista Sig Greebling trova un manufatto Jedi che riscrive la realtà e dovrà trovare un modo per rimettere le cose a posto. Si prospetta una serie per grandi e piccini esilaranti, basti solo dire che tra i villain spicca Darth Jar Jar Binks.