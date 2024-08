Apple MacBook Pro con chip M3 da 8+512 GB torna al prezzo minimo storico su Amazon

Se siete in cerca di un computer portatile di qualità, allora dovreste vedere l'offerta di Amazon ora attiva: con uno sconto di 350€, potete assicurarvi un Apple MacBook Pro con chip M3, da 8+512 GB . Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo consigliato per il portatile è 2.049€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il computer è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche dell'Apple MacBook Pro

Il computer Apple MacBook Pro dispone di un chip M3, con una CPU da 8 core e una GPU da 10 core. Lo schermo è un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, 1000 nit di luminosità e HDR 600. Non manca una Videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array. Sui lati trovate una porta MagSafe per la ricarica, due porte Thunderbolt / USB 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie.

I contenuti della confezione dell'Apple MacBook Pro

Sotto la scocca trovate un RAM da 8 GB unificata e 512 GB di spazio di archiviazione (SSD). La batteria promette fino a 22 ore di utilizzo con una singola carica completa. Basta quindi caricarlo a fine giornata per garantirsi carica sufficiente per il giorno successivo.