DOOM The Dark Ages è stato mostrato in segreto al QuakeCon 2024: reazioni entusiaste e primi dettagli

I partecipanti al QuakeCon 2024 hanno avuto modo di vedere una presentazione a porte chiuse di DOOM: The Dark Ages, di cui non sono trapelati video ma che sembra abbia avuto un impatto davvero molto positivo sul pubblico, con reazioni entusiastiche e primi dettagli emersi sul gioco in sviluppo.

Qualcosa di simile era già accaduto all'epoca della prima presentazione del DOOM del 2016, mostrato per la prima volta durante il QuakeCon ma mai trapelato, a conferma della notevole fedeltà della community di id Software agli sviluppatori.

Anche in questo caso non sono stati fatti trapelare video per il momento, ma su Reddit sono emersi diversi dettagli del gioco in sviluppo, che sembra essere davvero un'interessante evoluzione dopo DOOM Eternal.