Intel sotto accusa anche da parte dei suoi investitori, lanciata una class-action contro la compagnia

Continua, in varie forme, la crisi di Intel, che ora viene accusata anche dai propri investitori: alcuni di questi hanno fatto partire una class-action contro la compagnia, rea di aver nascosto i problemi tecnici di alcuni processori che hanno portato al caos successivo, con il risultato di ottenere numeri deboli sul fronte finanziario e la sospensione dei dividendi.

Al momento si tratta di un gruppo limitato, il Construction Laborers Pension Trust di Greater St. Louis, un fondo pensioni del Missouri, che tuttavia si sta dimostrando alquanto combattivo nei confronti di Intel. Fa parte degli azionisti del gruppo, e ha recentemente presentato una class-action alla corte federale di San Francisco.

In questa, il Trust cita il Chief Executive Officer Pat Gelsinger e il Chief Financial Officer David Zinsner come destinatari principali riferendo che le informazioni nascoste da Intel agli investitori hanno portato a risultati bassi, licenziamenti di massa, sospensione dei dividendi e crollo del market cap di 32 miliardi di dollari.