Starfield sta per ricevere i veicoli di superficie? Spunta un misterioso video gameplay online

Si addensano le voci di corridoio sulla possibile pubblicazione, proprio nel mese di agosto, dell'atteso aggiornamento a Starfield che potrebbe portare i veicoli di superficie nel gioco Bethesda, e ora c'è addirittura quello che sembra essere un video gameplay a supporto della teoria.

A riportare la cosa, emersa per la prima volta da parte di un account arabo di X e su 4chan, è Rebs Gaming, considerato spesso una fonte affidabile per leak vari, soprattutto per quanto riguarda Halo ma non solo, che ha pubblicato il post visibile (almeno per il momento) qui sotto.

È probabile che venga rimosso a breve, dunque nel caso guardatelo finché dura: in sostanza sarebbe un frammento di un gameplay che dimostra l'uso di un veicolo di superficie in Starfield.