In The Witcher 4 ci sarà Geralt di Rivia? Il doppiatore ufficiale risponde alla domanda

Non è destinato ad essere il personaggio principale e non sappiamo ancora quanto spazio avrà nel nuovo capitolo, ma il doppiatore ha riferito chiaramente che sarà presente, sebbene abbia poi comunque voluto lasciare sospesa la questione, facendo pensare che potrebbe anche stare mentendo (ma con un misterioso sorriso).

Doug Cockle, attore che ha prestato la voce a Geralt nella serie videoludica, è stato ospitato in un nuovo video di Fall Damage nel quale ha detto la sua sul nuovo gioco della serie: ebbene, The Witcher 4 avrà un nuovo protagonista, ma Geralt di Rivia sarà comunque presente al suo interno, a quanto pare.

Considerando che il nuovo The Witcher in sviluppo presso CD Projekt RED, che possiamo chiamare al momento The Witcher 4 ma che avrà probabilmente un nome diverso, rappresenta a tutti gli effetti un nuovo avvio, resta la domanda sul fatto se Geralt di Rivia sarà presente o meno all'interno del gioco, e su questo abbiamo una risposta da parte del doppiatore ufficiale del personaggio.

Le parole di Doug Cockle, voce di Geralt

Come possiamo vedere nel video qui sotto, a partire dal minuto 7:20 circa, Cockle affronta direttamente la questione e dice subito che Geralt sarà presente nel nuovo The Witcher.

"Witcher 4 è stato annunciato", dice il doppiatore, "non posso dire nulla al riguardo, quello che sappiamo è che Geralt farà parte del gioco".

"Non sappiamo però ancora quanto, e il gioco non si concentrerà su Geralt, dunque non sarà su di lui questa volta, e non sappiamo ancora su chi sia incentrato", ha inoltre riferito Cockle. "Non ho visto ancora alcuna sceneggiatura", ha precisato il doppiatore, "non potrei nemmeno dirlo nel caso l'avessi fatto".

Pare però che Geralt sia presente in qualche modo, forse come personaggio secondario o semplicemente come presenza di qualche tipo, mentre la storia si concentrerà su qualcosa di nuovo, dando l'avvio a un nuovo arco narrativo.

Nel frattempo, abbiamo saputo che The Witcher 4 è sviluppato a stretto contatto con Epic Games per migliorare anche Unreal Engine 5, cosa che rende evidente l'importanza del nuovo gioco di CD Projekt RED anche dal punto di vista tecnologico, e che arriverà prima del remake e del seguito di Cyberpunk 2077, ma l'attesa è ancora lunga.