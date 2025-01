Ubisoft svela i nuovi sistemi anti bari di Rainbow Six Siege: pare essersi incattivita

Ubisoft ha pubblicato un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle meccaniche anti-cheat di Rainbow Six Siege . La maggior parte delle modifiche è ora disponibile e Ubisoft pare aver deciso di non voler più fare sconti ai giocatori.

Le novità del sistema Anti-cheat di Rainbow Six Siege

Ubisoft spiega che sono tre le mosse anti-cheat che propone:

Ban permanente al primo caso di botting

Cancellazione del match in caso vi sia un baro, che sarà subito eliminato dalla partita

Nuovi sistemi di sicurezza

Ubisoft spiega: "Abbiamo ascoltato i vostri commenti e stiamo aggiornando i nostri sistemi di sanzione per i giocatori individuati per il botting. I giocatori saranno ora banditi in modo permanente alla prima infrazione di botting, invece di un ban iniziale di 15 giorni seguito da un ban permanente alla seconda infrazione. Questa sanzione più severa e aggressiva è stata resa possibile da un sistema di rilevamento migliorato che riduce drasticamente i falsi positivi."

Aggiunge che "a partire da ora, i bari sanzionati dai nostri sistemi saranno espulsi dalla partita in corso e la partita sarà automaticamente annullata." Conclude spiegando che "Con Y9S4.2, stiamo distribuendo una nuova serie di aggiornamenti per la sicurezza e l'hardening, come abbiamo fatto in ogni patch (4.0, 4.1, 4.1.1), con ottimi risultati contro coloro che forniscono i cheat più noti."

Come potete vedere nel tweet poco sopra, le modifiche sono già attive e paiono funzionare bene. Ricordiamo infine che Rainbow Six Siege ha il proprio abbonamento mensile con tante ricompense.