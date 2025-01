Assassin's Creed Shadows presenta il DLC Claws of Awaji e gli altri bonus di prenotazione con un trailer

In particolare, il lancio del DLC è previsto durante il corso del 2025 e introdurrà una nuova regione da esplorare con oltre dieci ore di contenuti aggiuntivi , dunque parliamo di un'aggiunta sostanziosa all'offerta. Durante l'avventura otterremo anche nuove abilità, equipaggiamenti e nuova tipologia d'arma per Naoe, il Bō. L'espansione ci porterà a visitare la misteriosa isola di Awaji, dove Naoe Yasuke saranno inseguiti senza sosta dalla Sanzoku Ippa, una pericolosa fazione che minaccia questa regione.

Dopo essere apparsa sulle pagine di Steam, Ubisoft ha presentato ufficialmente i bonus di prenotazione di Assassin's Creed Shadows, che includono "Claws of Awaji", la prima espansione in arrivo dopo il lancio di Assassin's Creed Shadows, e la missione bonus "Solo un cane", che sarà affrontabile al lancio.

Le edizioni disponibili al lancio

Come accennato in apertura, l'espasnione Claws of Awaji sarà gratuita preordinando una qualsiasi versione di Assassin's Creed Shadows. La Standard Edition sarà disponibile per 79,99 euro su PS5 e Xbox Series X|S e a 69,99 euro per PC e Mac. Abbiamo poi la Digital Deluxe Edition a 99,99 euro su console e 89,99 euro su PC e Mac, che include il pacchetti "duplice Sekiryu" e "rifugio Sekiryu", 5 punti maestria, la missione bonus "Solo come un Cane".

Invece, la Collector's Edition di Assassin's Creed Shadows è in vendita in esclusiva presso GameStop.it al prezzo di 239,98 euro. Oltre al gioco base (in formato fisico per PS5 e Xbox Series X|S e tramite codice per riscattare la versione digitale per PC), comprende l'accesso anticipato di tre giorni, il Season Pass e l'Ultimate Pack con il Pacchetto personaggio Sekiryū, il Pacchetto rifugio Sekiryū, cinque punti talento e il filtro Drago rosso per la modalità foto, nonché una serie di oggetti da collezione tra cui una statuetta dei due protagonisti Naoe e Yasuke e una replica della Tsuba della katana di Naoe a grandezza naturale.

Oggi abbiamo visto anche un nuovo trailer della storia di Assassin's Creed Shadows e sulle nostre pagine abbiamo pubblicato le nostre impressioni dopo averlo giocato per 4 ore.